Johan Derksen zegt te stoppen met Vandaag Inside

Johan Derksen zegt te vertrekken bij het SBS6-programma Vandaag Inside, na zijn uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Ik kap”, zei hij donderdag in de uitzending. Het vertrek van Derksen betekent mogelijk ook het einde van het programma. Wilfred Genee gaf aan dat ze dan maar helemaal moeten stoppen, maar onduidelijk is of dat ook echt gebeurt.

Derksen moest naar eigen zeggen donderdag van Talpa zijn excuses aanbieden voor het verhaal dat hij dinsdag vertelde. Op basis daarvan zou over de toekomst van het praatprogramma worden beslist. Hij zei aanvankelijk dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. Een dag later zei hij dat het toch niet om penetratie ging.

Op dat besluit wil Derksen niet op wachten. “Nou, die beslissing neem ik daarvoor wel”, zegt hij. “Het is mijn schuld.”

Derksen is door zijn uitspraken zijn programma op Radio West kwijtgeraakt en mogelijk gaat ook zijn theatertournee niet door. “Als je twintig jaar voor een radio werkt en 600 schouwburgen doet en een keer uitglijdt en dat houdt op, dan is er in Nederland geen plaats meer voor Johan Derksen.”

Hij betreurt zijn uitspraken wel, maar vraagt zich ook af tegen wie hij nou sorry moet zeggen. “Ik neem het voor mijn rekening, maar aan wie moet ik nou mijn excuses aanbieden”, vraagt Derksen zich hardop af. “Ik neem alle schuld op me. Het was de verkeerde toon en het verkeerde verhaal.”