Ministerie EZK: gegevens gedupeerden aardbeving niet gebruikt

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de gelekte gegevens van gedupeerden van de aardbevingsschade niet gebruikt en niet verder in- of extern verspreid. Het gaat om namen en adresgegevens van mogelijk duizenden gedupeerde Groningers, die de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) eind 2020 ten onrechte deelde met ambtenaren van het ministerie.

Het Dagblad van het Noorden kwam na een Wob-verzoek het datalek op het spoor. De NAM heeft daarvan geen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat er “geen echt risico voor de privacy van bewoners is geweest”, meldt de NAM aan de krant.

Ook het ministerie van EZK heeft geen melding bij de AP gedaan. “Dat is aan de organisatie waar het probleem zich heeft voorgedaan”, stelt een woordvoerder van het ministerie desgevraagd aan het ANP.

Drie ambtenaren van EZK kregen in 2020 een document van de NAM met persoonsgegevens van alle bewoners die van de NAM een vergoeding voor waardedaling ontvingen, bevestigt de woordvoerder van het ministerie. De ambtenaren hebben op verzoek van de NAM het document uit hun mailbox en van hun computer verwijderd.

Er is daarnaast gekeken of het stuk per ongeluk intern of extern verder is verspreid. “Dit blijkt niet het geval te zijn geweest. Ook zijn de gegevens niet door EZK gebruikt”, zegt de woordvoerder van het ministerie.

EZK heeft niet gecontroleerd of NAM het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gemeld.