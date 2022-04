OM: cel voor 16-jarige jongen na messteek in rug 12-jarig meisje

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de kinderrechter in Den Haag 300 dagen jeugddetentie geëist tegen een 16-jarige jongen uit ’s Gravenzande, omdat hij op 29 juli vorig jaar een 12-jarig meisje zonder enige aanleiding met een mes in haar rug zou hebben gestoken. Het geweld deed zich voor in het Delftse park Buitenhof, waar het slachtoffer met een vriendinnetje aan het spelen was. Het meisje moest voor behandeling naar een ziekenhuis.

Volgens het OM lijkt het erop dat de jongen die dag een bekende van hem wilde doden. Hij zou hebben geprobeerd op de bewuste dag een afspraak met haar te maken, maar zij ging daar niet op in, aldus justitie. Mogelijk dat de verdachte daarop uit frustratie een willekeurig ander slachtoffer heeft gezocht. In zijn telefoon vond de politie de notitie “Plan om haar te doden op 26 juli. Plan uitvoeren op 29 juli 2021.”

De steekpartij leidde tot grote onrust in de buurt. De politie liet in de zoektocht naar de dader een compositietekening van de verdachte maken. De tv-programma’s Team West en Opsporing Verzocht besteedden in september aandacht aan de zaak, waarna tips tot aanhouding van de jongen leidden.

Het onderzoek van de telefoon wijst volgens het OM uit dat de jongen op het moment van het incident in de buurt van de plaats van het misdrijf moet zijn geweest. De jongen verklaart zelf dat hij op een naburig voetbalveldje is geweest. De problemen met alcohol en drugs van de verdachte baren de officier van justitie zorgen. De jongen moet zich daarom laten behandelen en begeleiden, vindt hij.

De kinderrechter doet uitspraak op 12 mei.