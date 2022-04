Opvang in Ter Apel heeft tot weekeinde voldoende plek

De centrale opvanglocatie in het Groningse Ter Apel heeft naar verwachting tot aan het weekeinde voldoende plaats voor asielzoekers. Donderdag zaten er volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) minder dan tweeduizend mensen in de opvang, die plaats heeft voor maximaal tweeduizend asielzoekers.

Het COA is volgens een woordvoerder met verschillende gemeenten in gesprek over nieuwe opvanglocaties, omdat er in Ter Apel vaak te weinig plaats is. Het plaatste daar al noodopvangtenten, maar die moesten weer weg.

Het COA wil graag dat gemeenten met grote locaties komen, waar asielzoekers lange tijd kunnen blijven wonen. Een kleine noodopvanglocatie voor beperkte tijd zet geen zoden aan de dijk bij de “acute capaciteitsnood” waarvan sprake is. Als gemeenten grote gebouwen aanbieden, kan het COA ook investeren in adequate verbouwingen, waardoor zo’n pand later mogelijk geschikt is voor het huisvesten van andere groepen zoals studenten of seizoensarbeiders, aldus de woordvoerder. Er zijn op dit moment 111 asielzoekerscentra in Nederland.