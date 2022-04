Stella Fietsen zet sponsoring Vandaag Inside per direct stop

E-bikespecialist Stella Fietsen zet de sponsoring van tv-programma Vandaag Inside per direct stop. “Hoewel Stella als e-bikefabrikant sport en beweging, waaronder voetbal, een warm hart toedraagt, distantieert het zich van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen”, zegt het bedrijf in een reactie op de uitzending waarin voetbalanalist Johan Derksen seksueel grensoverschrijdend gedrag bekende.

Talpa Network, verantwoordelijk voor het programma dat door SBS6 wordt uitgezonden, was donderdag niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar. Derksen onthulde dinsdag een “jeugdzonde” waarbij hij na een met drank overgoten stapavond een door de alcohol bewusteloos geraakte vrouw naakt achterliet met een kaars tussen de benen. Daarop ontstond woensdag veel commotie, omdat het voorval niet alleen door veel mensen als schokkend werd ervaren, maar ook omdat er in de betreffende uitzending om werd gelachen.

Woensdagavond nuanceerde Derksen het verhaal enigszins door te stellen dat hij de vrouw in kwestie niet met de kaars had gepenetreerd, maar hem op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Ook verklaarde Derksen dat hij met de anekdote voornamelijk de tijdgeest van de jaren 70 had willen neerzetten, en zich er nu dan ook voor te schamen.

Stella Fietsen kon nog niet direct zeggen hoelang de sponsoring al liep en hoeveel geld er precies mee gemoeid is. Volgens de woordvoerder gaat het om een totaalbedrag voor sponsoring aan meerdere programma’s van producent Talpa. Stella is “zeker geen hoofdsponsor” van het programma, aldus de woordvoerder.

Stella heeft nog geen contact gehad met het tv-programma of met producent Talpa over het stopzetten van de sponsoring. De woordvoerder kon nog niet zeggen of er nog contact komt met het programma of de producent.