Talpa: Johan Derksen gaat excuses maken voor ‘kaarsenverhaal’

Johan Derksen gaat donderdagavond in het programma Vandaag Inside excuses maken voor het ‘kaarsenverhaal’. Dat heeft Talpa Network donderdagmiddag laten weten in een korte verklaring. Derksen vertelde in de uitzending van dinsdag dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd zou hebben. In de uitzending van woensdag nuanceerde hij dit en zei hij dat er geen penetratie had plaatsgevonden.

Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek naar de uitlatingen aangekondigd. Talpa Network laat weten “ferm afstand” te nemen van het verhaal van Derksen en de reactie van de andere mannen aan de tafel, die hier heel hard om moesten lachen. “Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen”, laat Talpa Network nu weten. “Voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit een klap in het gezicht zijn geweest. Een stap terug in de tijd, waar juist de laatste periode eindelijk meer aandacht aan deze problematiek werd geschonken.”

Volgens Talpa hebben zowel Derksen als andere tafelheren René van der Gijp en Wilfred Genee aangegeven dat zij de zaak verkeerd hebben aangepakt. In de uitzending van woensdagavond was dit nog niet de mening van de mannen.