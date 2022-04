Twee miljoen kijkers voor Koningsdag in Maastricht

Ruim twee miljoen mensen hebben woensdag op televisie gekeken naar het bezoek van de koninklijke familie aan Maastricht. Het Koningsdagverslag van de NOS was daarmee goed voor een tweede plaats in de kijkcijfer top 25, blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Met 2.002.000 kijkers is de registratie van de rondgang door de Limburgse hoofdstad iets beter bekeken dan de Koningsdagregistratie van vorig jaar. Toen zagen zo’n 1,89 miljoen mensen hoe koning Willem-Alexander en zijn gezin een bezoek brachten aan de High Tech Campus in Eindhoven.

Op de vijfde plaats in de kijkcijferlijst is nog een programma met een koninklijk tintje te vinden, namelijk een special van Blauw Bloed. Naar de documentaire In voor- en tegenspoed, 20-jarig huwelijk Willem-Alexander en Máxima keken op primetime op NPO 1 ruim 1 miljoen mensen. De samenvatting van het bezoek aan Maastricht werd op dezelfde zender rond 19.00 uur gezien door 926.000 mensen.

Koningsdag vanaf Paleis Soestdijk van Omroep Max werd ’s middags rond 13.45 uur op NPO 1 gezien door 567.000 mensen. De Tijd voor Max-uitzending vanaf dezelfde locatie trok om 16.15 uur 418.000 kijkers.