WUR: vogelgriep Gelderse Vallei lijkt verspreid tussen bedrijven

De vogelgriep die de afgelopen twee weken pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei teisterde, lijkt verspreid tussen de bedrijven onderling. Waarschijnlijk zijn eerst twee bedrijven in het gebied besmet geraakt door wilde vogels, waarna het virus zich naar andere plekken in het gebied kon verplaatsen, wijst onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research uit.

De afgelopen twee weken zijn bij zeven bedrijven in de Gelderse Vallei minstens 430.600 besmette kippen en 11.500 besmette eenden afgemaakt. Pluimveebedrijven binnen 1 kilometer van de vogelgriepbesmetting zijn ook geruimd.

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR) troffen bij de analyse van de virussen twee clusters van besmettingen aan. Binnen zo’n cluster lijkt de genetische code van het hoog pathogene vogelgriepvirus erg op elkaar. Dat wijst erop dat wilde vogels eerst twee bedrijven hebben besmet en dat het virus zich daarna tussen bedrijven verspreidde, legt Nancy Beerens uit, hoofd van het Nederlands Referentie Laboratorium voor Aviaire Influenza.

Eerdere uitbraken van de vogelgriep in dit seizoen waren vrijwel allemaal het gevolg van aparte besmettingen, stellen de onderzoekers.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft sinds de uitbraken van de vogelgriep de bezoekersregeling aangescherpt. Daarnaast worden pluimveehouders in de regio opgeroepen om de adviezen en hygiƫneregels strikt na te leven.