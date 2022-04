Blues Festival in Grolloo gaat door, rol Derksen onduidelijk

Het Holland International Blues Festival in Grolloo, waarvan Johan Derksen medeorganisator is, gaat dit jaar door. Dat heeft concertorganisator MOJO vrijdag laten weten. De commotie rond Derksen heeft geen invloed op dit evenement, dat half juni plaatsvindt, maar wat diens exacte rol bij het evenement zal zijn, wordt bepaald door de organisatie van het festival, aldus MOJO.

De organisatie was vrijdagochtend niet voor commentaar bereikbaar. Derksen ligt onder vuur nadat hij dinsdag in Vandaag Inside had bekend vijftig jaar geleden een dronken en bewusteloze vrouw met een kaars te hebben gepenetreerd. Later paste hij zijn verhaal aan en zei hij dat er geen penetratie was geweest. Het verhaal veroorzaakte veel ophef. Veel partijen, waaronder programmasponsors, hebben hun handen van Derksen en het programma afgetrokken de afgelopen dagen.

Het Holland International Blues Festival vindt voor de vijfde keer plaats. MOJO doet een deel van de programmering en de productie.