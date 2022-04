COA verwacht in weekeinde voldoende plek in Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA verwacht dat er in het weekeinde voldoende plaats voor asielzoekers zal zijn in het opvangcentrum in Ter Apel. Vrijdag waren 1900 van de 2000 beschikbare plekken bezet. Als er geen bijzondere dingen gebeuren, zal er zaterdag en zondag ook voldoende ruimte zijn, denkt een woordvoerder.

Sinds vorige week mogen er niet meer dan 2000 asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA moest tenten voor noodopvang weghalen. Sindsdien springen gemeenten bij door extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. Veel gemeenten noemen de situatie in Ter Apel mensonwaardig.

Het COA is blij dat er onderdak is voor elke asielzoeker, maar zou liever zien dat gemeenten grote locaties voor langere tijd beschikbaar stellen. Dan zouden vluchtelingen ook een tijd op dezelfde plek kunnen blijven wonen en werken. Volgens een woordvoerder zijn er met verschillende gemeenten gesprekken gaande over de inrichting van leegstaande grote gebouwen.