Derksen, Van der Gijp en Genee stoppen met Vandaag Inside

Johan Derksen, Wilfred Genee, en René van der Gijp stoppen met hun werkzaamheden voor het programma Vandaag Inside. Talpa Network laat weten dat zij dat vrijdag hebben besloten. Donderdag kondigde Derksen al aan te willen stoppen.

Van der Gijp en Genee gaven aan dat ook zij onder deze omstandigheden het programma niet willen voortzetten, aldus Talpa. Op de plek van Vandaag Inside wordt vrijdagvond een aflevering van Het Roer Om uitgezonden. Vanaf aanstaande maandag neemt de familie Meiland die plek in met van Frankrijk tot Noordwijk.

Het besluit van de drie mannen om te stoppen volgt op de commotie na een verhaal dat Derksen dinsdagavond vertelde. Hij bekende in de jaren zeventig een bewusteloze vrouw met een kaars te hebben gepenetreerd. Hij nuanceerde dit in de volgende uitzending en stelde dat er toch geen penetratie had plaatsgevonden. Maar het verhaal leidde niettemin tot veel woedende reacties. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek en sponsoren verbraken per direct de samenwerking.

Talpa had woensdag en donderdag gesprekken met Derksen en de andere presentatoren. Derksen zou donderdagavond excuses maken in de uitzending. Maar in plaats daarvan zei hij dat hij wilde stoppen met het programma. Dit dreigement uitte Derksen al eerder, onder meer na alle commotie over zijn grappig bedoelde opmerkingen over rapper Akwasi in juni 2020. Toen kwam hij naderhand echter terug op die beloftes.