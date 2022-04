Kabinet koopt voor bijna half miljard versneld munitie in

Nederland gaat versneld voor 458 miljoen euro munitie inkopen om de voorraden eerder aan te vullen, zo heeft het kabinet besloten. Aanleiding voor de haast is de munitiemarkt die wereldwijd aan het “verkrappen” is door de oorlog in Oekraïne. Defensie had al budget gereserveerd voor de aanschaf van munitie om de al langer bestaande achterstanden weg te werken.

De aankoop gebeurt nu versneld om verwachte vertraging in de bestelling en prijsstijgingen voor te zijn, omdat de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld leidt tot meer vraag naar munitie. Ook de NAVO dringt aan op extra inzetvoorraad ter “versterking van de afschrikkings- en verdedigingsfunctie” van het militaire bondgenootschap, zo heeft staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie aan de Tweede Kamer gemeld.

Het gaat om conventionele munitie voor klein kaliber wapentuig, artillerie- en mortiergranaten en om antitankwapens. Daarnaast wordt hoogtechnologische munitie ingekocht, zoals luchtverdedigingsraketten evenals precisiegeleide bommen voor het F35-gevechtsvliegtuig en de pantserhouwitsers en munitie voor de Apache-gevechtshelikopters.

Door de aanvulling van de inzetvoorraden is de Nederlandse krijgsmacht beter en langduriger inzetbaar voor nationale en internationale bijdragen, aldus Defensie.

Eind dit jaar verwacht Van der Maat de eerste leveringen van de versnelde munitie-aankopen.