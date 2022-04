Ministers scherp op affaire-Derksen: ontluisterend en kwetsend

Binnen het kabinet wordt scherp gereageerd op de affaire met Johan Derksen, die onder vuur ligt vanwege zijn bekentenis over zijn gedrag jaren geleden met een dronken en bewusteloze vrouw, en de manier waarop daarop in de talkshow is gereageerd. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf, die ook over emancipatie gaat, vindt het “ontluisterend wat er gebeurde en heel kwetsend, ook de rol van de omstanders die het gewoon weglachten”. In zijn ogen hebben daarna ook “weinig mannen zich erover uitgesproken”.

Dijkgraaf zei voorafgaand aan het kabinetsberaad dat het kabinet hier niet alleen iets van moet vinden, maar ook iets moet doen. Hij wees erop dat Mariëtte Hamer is benoemd als regeringscommissaris en dat er een nationaal actieplan in de maak is. “Ik voel wel dat de samenleving midden in een soort overgang is. Het wordt nu duidelijker hoeveel geweld er is tegenover met name jonge vrouwen. Als kabinet willen we dit gaan aanpakken en we hopen de maatschappij hierin mee te nemen.”

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) zegt deze week “met stijgende verbazing” naar de uitzendingen van Vandaag Inside te hebben gekeken. Ze vindt het “vergezocht” dat Derksen zijn verhaal na zijn eerste bekentenis nuanceerde en dat “de heren nu het slachtoffer zijn van dit alles”. Ze beschouwt de uitlatingen van Derksen niet als voetbalhumor: “ik zie totaal niets lolligs aan een vermeende verkrachting.” Het is volgens Yeşilgöz “ver een grens over gegaan”. Ze vond het “storend” en “echt jammer” dat aan tafel werd meegelachen om het verhaal van Derksen.

Het Openbaar Ministerie meldde donderdag onderzoek te gaan doen naar de uitlatingen van de voetbalanalist. Daar wil Yeşilgöz zich niet mee bemoeien. Ook wil ze zich niet uitspreken of het terecht is dat de presentatoren aankondigden te gaan stoppen.

Ook minister Hugo de Jonge (Wonen) sprak van “een nare bedoening” om op deze manier met zo’n ernstig thema bezig te zijn. “Het is buitengewoon ongepast om op deze manier lollig te doen over seksueel geweld aan de talkshowtafels.” Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) vond de uitzending “onthutsend”.

Derksen had dinsdag gezegd dat hij tientallen jaren geleden een dronken en bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Zelf zei hij zich daar voor te schamen, maar de andere aanwezigen aan tafel reageerden er lachend op. Daarna brak een storm van kritiek en verontwaardiging los. Een dag later nuanceerde Derksen zijn uitspraken en zei dat er geen sprake was van penetratie. Donderdagavond zouden de betrokkenen excuses maken, maar dat gebeurde niet. Derksen zei in plaats daarvan dat hij wilde stoppen met het programma.