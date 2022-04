De Nederlandse ambassade in Kiev gaat vrijdag weer open. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) heeft voor aanvang van de ministerraad gezegd dat een klein team er weer gaat beginnen.

“We hebben heel secuur gekeken naar de veiligheid van onze eigen mensen. Alles afwegend, het is nooit zonder risico’s, maar we vinden dit verstandig en acceptabel. En het is een heel belangrijk diplomatiek signaal naar Oekraïne om weer in de hoofdstad aanwezig te zijn”, aldus de minister.

De ambassade was kort voor de Russische invasie in Oekraïne – toen de spanningen al ver waren opgelopen – verplaatst van de hoofdstad naar de stad Lviv, in het westen van het land. Deze plek werd kort na de inval om veiligheidsredenen ook verlaten, waarna de Nederlandse vertegenwoordiging vanuit de Poolse stad Jaroslaw ging werken.

Sinds 19 april was een klein team in Lviv weer aan de slag gegaan onder leiding van ambassadeur Jennes de Mol.

Volgens Hoekstra gaat het in Kiev ook om “een handvol” mensen die de ambassade weer gaat bemannen. Het is volgens hem ook in praktische zin goed om daar weer te zijn, omdat “je op deze manier nog duidelijker daar de diplomatieke contacten kunt aanhalen. We hebben wel rechtstreeks contact, maar daar zijn vergemakkelijkt het contact”.

De minister zei niet te weten hoeveel Nederlanders er momenteel in Oekraïne verblijven of daar meevechten. “Ik heb daar geen cijfers van. Het is een oorlogsgebied dus we hebben mensen steeds opgeroepen om weg te gaan. Je moet daar niet willen zijn.” Hij zei dat desgevraagd naar aanleiding van het overlijden van de eerste Britse staatsburger, een oorlogsveteraan die vrijwillig naar Oekraïne was vertrokken.