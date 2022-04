Politie in winkelcentrum De Ridderhof om dreigende situatie

Winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn is nog gewoon open, na een melding via alarmnummer 112 die ervoor zorgde dat agenten in kogelwerende vesten werden opgetrommeld. Dat zegt voorzitter van de winkeliersvereniging Robert Grootenhuijs. “Ik heb niet het idee dat er iets ernstigs aan de hand is.”

De politie meldde vrijdagmiddag op Twitter na een melding via 112 aanwezig te zijn in de omgeving van het winkelcentrum. Ook een politiehelikopter vliegt vanwege de melding, twitterde de politie. Iets voor 16.30 uur meldde de politie in de omgeving van De Ridderhof nog steeds onderzoek te doen naar aanleiding van de melding. Agenten dragen hierbij volgens standaardprocedure kogelwerende vesten. De politie wil vooralsnog verder niets kwijt over de zaak.

Grootenhuijs zegt dat opvallende en onopvallende politieauto’s onder en rond het winkelcentrum staan. “Ze lopen niet door het winkelcentrum heen”, zegt hij, verwijzend naar de opgetrommelde agenten. De politie staat er volgens hem alleen. Er worden geen mensen aangehouden of staande gehouden. “Niemand wordt gecontroleerd.” De winkels zijn gewoon open en het publiek loopt gewoon naar binnen, vertelt hij.

Wat de melding exact inhoudt, weet Grootenhuijs ook niet. “Dat hebben ze ons ook niet laten weten. Maar je doet zoiets niet als iemand belt omdat die zweetvoeten heeft. Het zal iets met wat er elf jaar geleden is gebeurd te maken hebben gehad.”

In en rond De Ridderhof schoot op 9 april 2011 de 24-jarige Tristan van der V. zes mensen dood, tientallen anderen raakten gewond. Daarna schoot de dader, die kampte met psychische problemen, zichzelf dood.