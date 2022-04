Staatsloterij zoekt winnaar 12,8 miljoen euro

De Staatsloterij is op zoek naar degene die ruim anderhalve maand geleden 12,8 miljoen euro heeft gewonnen. De winnaar heeft zich vooralsnog niet gemeld om de prijs te innen, meldt de loterij vrijdag.

Het winnende staatslot met lotnummer FV 74622 werd verkocht in Primera Sandra in Bleiswijk. De prijs viel op 10 maart. “Meestal worden fysieke loten gekocht door mensen die in de buurt van het verkooppunt wonen. Daarom willen we aan iedereen in Bleiswijk en omgeving vragen om nog één keer thuis op zoek te gaan naar dat winnende lot met nummer FV 74622”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse Loterij, waarvan de Staatsloterij onderdeel is.

Volgens de Nederlandse Loterij komt het jaarlijks voor dat mensen hun winnende staatslot niet verzilveren. Daarbij gaat het altijd om loten die in de winkel zijn gekocht. Winnaars van de Staatsloterij blijven anoniem. “Dat maakt het ook een lastige zoektocht. Wij weten alleen dat het winnende lot bij Primera Sandra in Bleiswijk gekocht is, maar niet door wie”, aldus de Nederlandse Loterij. Om de prijs te verzilveren, moet de winnaar zich met het staatslot melden in het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij.