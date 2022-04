Duizenden vluchtelingen kunnen in lege kantoren, niemand zit er

Het is meer dan een maand geleden dat de regering leegstaande rijksgebouwen aanbood als opvanglocatie. Duizenden asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen zouden er ondergebracht kunnen worden, maar tot op heden zit er nog niemand, terwijl de nood hoog is. Er wordt aan gewerkt, het kost tijd, is de boodschap van de overheid, de veiligheidsregio’s en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In totaal stelt de overheid zestien gebouwen beschikbaar, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Het is niet bekend om welke gebouwen het precies gaat.

Op de rijkslocaties zouden zo’n 15.000 mensen kunnen blijven, was de rekensom een maand geleden. Toen ging het om acute noodopvang, een eerste slaapplek. Vorige week stelde het kabinet de cijfers iets bij. Als de locaties worden gebruikt voor langdurige opvang, hebben de mensen meer ruimte voor zichzelf nodig, en dat betekent dat er minder mensen op hetzelfde oppervlak kunnen worden opgevangen.

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt 154.000 vierkante meter beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. Het COA laat weten: “Deze gebouwen staan natuurlijk in gemeenten. Met een aantal gemeenten zijn we in een vergevorderd overlegstadium over ingebruikname van de betreffende gebouwen. Meer dan dat we in gesprek met gemeenten zijn, kunnen we nog niet melden.” Het is dus nog niet duidelijk wanneer de eerste asielzoekers naar zulke panden kunnen gaan.

Veiligheidsregio’s kunnen 74.500 vierkante meter gebruiken voor de opvang van Oekraïners. De meeste veiligheidsregio’s gaan niet in op vragen over de status daarvan. Ze verwijzen naar het Rijksvastgoedbedrijf of naar gemeenten. Andere regio’s, zoals Utrecht en Gelderland-Zuid, zeggen dat het Rijk in hun gebied geen vastgoed ter beschikking heeft gesteld en dat het aanbod daarom sowieso niet voor hen geldt.

Brabant-Zuidoost zegt dat bij hen in de regio één gebouw in beeld is, namelijk een oud belastingkantoor in Eindhoven. “Het pand is in september 2022 beschikbaar, pas dan kan een inventarisatie worden gedaan naar de haalbaarheid”, aldus een woordvoerder. In Drenthe heeft het Rijksvastgoedbedrijf een pand in Emmen aangeboden, maar de gemeente Emmen “is niet voornemens om in het pand vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen”, aldus de Veiligheidsregio Drenthe, zonder hier een reden voor te geven. In Flevoland is de oude gevangenis in Almere aangeboden als opvang, maar dat gebouw is niet geschikt. “Onder meer omdat het gebouw al geruime tijd leeg staat en het daardoor zeer kostbaar is om deze locatie geschikt te maken voor gebruik”, legt de veiligheidsregio uit.