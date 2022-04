Gewonde door steekpartij in supermarkt Vlissingen

Een man is zaterdagmiddag gewond geraakt door een steekincident in een supermarkt aan de Van Hogendorpweg in Vlissingen. De politie laat weten een verdachte te hebben opgepakt na het lossen van een waarschuwingsschot. Een tweede verdachte heeft zichzelf gemeld op het politiebureau.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, de politie kan desgevraagd geen uitspraken doen over zijn toestand. Het incident vond rond 15.55 uur plaats.

Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onbekend. Er wordt sporenonderzoek gedaan.