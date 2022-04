Staatsloterij flyert in Bleiswijk om loterijwinnaar op te sporen

Er heeft zich zaterdag nog niemand gemeld bij de Staatsloterij met het winnende lot waarop onlangs een prijs van 12,8 miljoen euro is gevallen. Om de zoektocht naar de winnaar op te voeren, wordt er zaterdag geflyerd rondom Primera Sandra in het winkelgebied in Bleiswijk, waar het winnende lot met nummer FV 74622 is verkocht.

Ook wordt er over het Zuid-Hollandse dorp gevlogen met een reclamevliegtuigje, met een banner met een oproep aan de winnaar. Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse Loterij.

Vrijdag deed het bedrijf al via de media een oproep aan Bleiswijkers om nog eens goed in hun laatjes te zoeken naar het lot. Dat heeft dus nog niets opgeleverd. Vaak worden loten gekocht bij een winkel in de eigen buurt.

De trekking was op 10 maart. De winnaar moet zich met het staatslot melden in het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij.