Ted Lasso deels in Amsterdam gedraaid, cast staat in Boom Chicago

De cast van Apple TV+-hit Ted Lasso is op dit moment in Amsterdam. De acteurs hebben hier de afgelopen week een deel van het derde seizoen van de bekroonde komedieserie gedraaid. Een deel van de vaste acteurs treedt zaterdagavond op tijdens open podium Shot of Improv in comedyclub Boom Chicago.

Dat heeft een woordvoerder van Boom Chicago zaterdagmiddag gemeld. De definitieve lijst van acteurs is nog niet bevestigd, maar de kans is vrij groot dat hoofdrolspelers Brendan Hunt en Jason Sudeikis live zullen optreden.

Ted Lasso gaat over de American Football-coach Ted Lasso (gespeeld door Jason Sudeikis) die wordt ingehuurd om het professionele Engels voetbalteam AFC Richmond te coachen, hoewel hij geen enkele voetbalervaring heeft. De serie kreeg de afgelopen twee jaar veel lof en won veel prijzen.

Ethan Hunt en schrijver Joe Kelly verzonnen de serie pakweg twintig jaar geleden, toen zij deel uitmaakten van Boom Chicago en in Amsterdam woonden en speelden. Zij verzonnen als eerbetoon aan Amsterdam ook het Nederlandse personage Jan Maas, de botste speler van het team. Die rol wordt gespeeld door de Nederlandse acteur David Elsendoorn.