Veel animo voor De Vaandeldrager in Fries Museum

Het Fries Museum in Leeuwarden was zaterdag afgeladen met mensen die het recent door de Staat aangekochte schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt wilden bekijken. In totaal ging het om meer dan duizend mensen, zo vertelt een woordvoerder. Een paar mensen moest zelfs de toegang geweigerd worden omdat er geen plek meer was.

Het schilderij, dat is gekocht van de bankiersfamilie De Rothschild, begon zaterdag met een tournee langs Nederlandse musea. Het Fries Museum mag De Vaandeldrager een maand lang tentoonstellen. Zaterdag kon het publiek het meesterwerk gratis komen bekijken.

Er werd 175 miljoen voor het kunstwerk uit 1636 neergeteld, 150 miljoen door het Rijk en 25 miljoen door de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds.

Na Leeuwarden gaat De Vaandeldrager naar het Centraal Museum in Utrecht, het Stedelijk Museum in Alkmaar, het Drents Museum in Assen, de Kunstlinie in Almere, Het Noord-Brabants Museum in ’s-Hertogenbosch, het Mauritshuis in Den Haag, het Rijksmuseum Twenthe in Enschede, Museum Arnhem, het Zeeuws Museum in Middelburg, het Bonnefantenmuseum in Maastricht en het Groninger Museum in Groningen. Uiteindelijk wordt het permanent ondergebracht in het Rijksmuseum in Amsterdam.