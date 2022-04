Welke vraag over je huisdier zou jij willen stellen?

Foto: Photo by Camilo Fierro on Unsplash

Dierenliefhebbers kunnen urenlang over hun huisdieren zoeken en lezen. Uit onderzoek van magazine-app Readly blijkt dat huisdierbezitters naar allerlei opmerkelijke gerelateerde onderwerpen zoeken. Heb je zelf een huisdier? Dan heb je waarschijnlijk ook een aantal van deze vragen opgezocht.

Veelvoorkomende dilemma’s zijn ‘kan mijn huisdier COVID-19 krijgen?’, ‘heeft mijn huisdier overgewicht?’ en ‘kan het kaas eten?’. Maar ook vragen als ‘moet ik de radio voor hem aan laten staan?’, ‘is mijn huisdier depressief?’ en ‘waarom laat hij zoveel winden?’. Andere thema’s zijn ‘houdt mijn huisdier van mij?’, ‘is mijn huisdier gelukkig?’ en ‘denkt mijn huisdier dat ik zijn moeder of vader ben?’.

Gezelschap en warmte

Uit het onderzoek blijkt dat ze doorgaans drie keer per maand naar gerelateerde antwoorden zoeken. Ze besteden maandelijks een uur aan het lezen over hun harige, geschubde of gevleugelde vriend. En één op de tien leest zelfs drie uur of meer over hun huisdieren.

Volgens een ander onderzoek door Readly, vanuit onderzoeksbureau YouGov, heeft een kwart van de Nederlanders in de afgelopen twee jaren een huisdier aangeschaft, waarvan 45% voor een hond en 31% voor een kat heeft gekozen. Bij 15% hiervan had de pandemie invloed op deze keuze, met als voornaamste reden meer tijd thuis door te brengen. Een derde wilde iets anders hebben om op te kunnen focussen en een kwart gaf aan hiermee angsten te helpen voorkomen. 17% gaf aan een gezelschapsmaatje nodig te hebben.

Mentale gezondheid

Ook blijkt dat 16% van deze Nederlandse huisdierbezitters voor de aanschaf van het dier meer informatie had willen hebben over het voedsel en 14% over de mentale welzijn van het dier. Kennis wordt met name gehaald uit de dierenwinkel, van websites, familie en vrienden, social media en huisdiertijdschriften.

Het meest populaire onderwerp waarnaar gezocht wordt is de algemene gezondheid van het huisdier, waarop 59 procent van de bezitters speurt. Nog eens 44 procent wil informatie vergaren over dieet of voeding, terwijl 39 procent op ongewoon gedrag zoekt. Iets minder dan één op de tien zoekt vooral naar antwoorden over de slaapgewoonten van hun huisdier.

Jo Hemmings, gedragspsycholoog, vertelt:”Het maakt niet uit welk huisdier je hebt – van een terriër tot een tarantula – je wilt er het beste voor. We zien dat de afgelopen twee jaar een enorme hoeveelheid mentale energie in het welzijn van ons huisdier is gestoken, nu meer mensen thuis bij hun huisdier wonen en werken. Huisdieren vormen de kern van het gezinsleven, dus het is niet meer dan normaal dat mensen extra kennis over hun huisdieren willen opdoen om het best mogelijke baasje voor ze te kunnen zijn.”

Alleen thuis

Maar liefst 80 procent van de eigenaren maakt zich zorgen over hun geliefde metgezel wanneer ze niet thuis zijn. En zes op de tien geeft zelfs toe zich meer zorgen te maken over het huisdier dan over hun eigen welzijn volgens het OnePoll-onderzoek voor Readly.

Jo Hemmings voegt toe:“Als gedragswetenschapper en als ‘moeder’ van de zeer geliefde kat Louis, ben ik eindeloos gefascineerd door zijn gezondheid, zijn welzijn en zijn gedrag. Het is een continue leercurve!”

Negen van de tien ondervraagden geeft aan dat hun huisdier volledig telt als een lid en een ‘belangrijk deel’ van het gezin. Wel maakt 31 procent zich nog steeds zorgen dat hun huisdier eenzaam is. Daarnaast kan 44 procent de gedachte niet verdragen dat hun dier iets probeert te vertellen dat ze niet kunnen begrijpen.

Veelgestelde vragen

1. Waarom is mijn huisdier ziek?

2. Wat moet ik mijn huisdier voeren?

3. Heeft mijn huisdier overgewicht?

4. Is mijn huisdier gelukkig?

5. Hoeveel snoepjes moet ik mijn huisdier per dag geven?

6. Verveelt mijn huisdier zich?

7. Krijgt mijn huisdier voldoende beweging?

8. Hoe vaak moet ik mijn huisdier voeren?

9. Hoe weet ik of mijn huisdier pijn heeft?

10. Waarom heeft mijn huisdier diarree?

11. Hoe lang kan ik mijn huisdier alleen thuis laten?

12. Is mijn huisdier blij met elke dag hetzelfde voer?

13. Wat doet mijn huisdier als ik er niet ben?

14. Moet ik de tanden van mijn huisdier poetsen?

15. Kan mijn huisdier COVID krijgen?

16. Mag mijn huisdier kaas eten?

17. Is mijn huisdier depressief?

18. Moet ik de radio aan laten staan voor mijn huisdier als ik weg ben?

19. Vindt mijn huisdier mij leuk?

20. Waarom heeft mijn huisdier altijd honger?

21. Waarom beeft mijn huisdier?

22. Waarom bijt mijn huisdier me?

23. Kan ik COVID krijgen van mijn huisdier?

24. Is het normaal dat mijn huisdier veel poept?

25. Gaat mijn huisdier dood?

26. Wat gebeurt er als ik mijn huisdier chocolade geef?

27. Hoe weet ik of mijn huisdier COVID heeft?

28. Waarom laat mijn huisdier zoveel winden?

29. Denkt mijn huisdier dat ik zijn moeder of vader ben?

30. Is mijn huisdier jaloers op mijn relatie met mijn partner?

Over het onderzoek

Het onderzoek over de Nederlandse huisdiereigenaren is uitgevoerd door YouGov in de periode 12-17 april 2022. Hierbij werden 1008 Nederlandse volwassenen ondervraagd volgens de CAWI-methodiek.

Het onderzoek omtrent de zoekopdrachten voor huisdiergerelateerde onderwerpen is uitgevoerd door OnePoll. In maart 2022 zijn hiervoor 1000 volwassenen uit de UK ondervraagd.

Bron: Readly