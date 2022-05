ANVR wil zo snel mogelijk met Schiphol praten over zomervakantie

Reisbrancheorganisatie ANVR wil zo snel mogelijk met Schiphol om de tafel om te spreken over de problemen die er op de luchthaven zijn en over hoe de zomervakantie wél vlekkeloos kan verlopen.

Voorzitter Frank Oostdam van de ANVR zegt zondag blij te zijn dat dit weekeinde geen sprake is van chaos, zoals vorige week toen er gestaakt werd op de de luchthaven. Maar écht blij is hij natuurlijk niet met de hele situatie, “maar we hebben besloten dat niet steeds te blijven roepen. Dit wist je lang van te voren, maar we moeten nu de blik vooruit hebben. Vandaag loopt het wel een beetje door en de mensen die ik vandaag op Schiphol sprak zijn een beetje gelaten. Zo van: als we het vliegtuig maar halen”. Hij hoopt zo snel mogelijk na de meivakantie met Schiphol te spreken over “hoe we het in de zomervakantie zo goed mogelijk kunnen inrichten. En dat we vertrouwen krijgen dat Schiphol het op orde krijgt.”

Dat het nu geen chaos is, is een compliment aan de Schipholmedewerkers waard, zo stelt hij. “Maar er zijn wel hele lange wachttijden”. Volgens hem kunnen niet alle problemen op Schiphol worden afgewenteld, de luchthaven heeft volgens hem te maken met personeelstekorten op alle ‘schijven’: bij Marechaussee, grondpersoneel, bagagebedrijven.

Er staat een gesprek op de planning voor na de meivakantie. Zijn inzet voor de zomervakantie is een vlekkeloze doorstroming van vakantiegangers. De huidige situatie veroorzaakt volgens hem namelijk ook imagoschade “en we moeten ook nog zien wat de reisbranche als indirecte schade hiervan heeft, dat verwijten we Schiphol wel”.

De schade wordt veroorzaakt doordat geboekte accommodaties door geannuleerde vliegreizen leeg blijven staan. “De accommodaties zullen zeggen: ‘dat de klant niet komt is niet mijn probleem”, zei Oostdam daarover al eerder. De “hevig gefrustreerd en boze” reisorganisaties zullen die schade proberen te verhalen op Schiphol. Ook het vertrouwen in Schiphol dat hierdoor afneemt kan uiteindelijk gevolgen hebben voor het aantal boekingen bij reisorganisaties. “De schade is nog veel meer dan we ons kunnen voorstellen”, gaf hij al aan. Als de problemen aanhouden, kan die volgens hem in de tientallen miljoenen euro’s lopen, zo stelde hij een aantal dagen gelden al.