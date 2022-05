Dodenherdenking en Bevrijdingsdag waarschijnlijk overwegend droog

Het lijkt erop dat Dodenherdenking en Bevrijdingsdag dit jaar overwegend droog gaan verlopen. Volgens Weer.nl wordt het op woensdag 4 mei wel overwegend bewolkt en redelijk fris. Op donderdag 5 mei is de zon een stuk vaker te zien.

Op Dodenherdenking klaart het in de loop van de middag en in de avond op, dus het zou kunnen dat de zon misschien nog even te voorschijn komt, aldus Weer.nl. De temperatuur ligt met maxima van 11 tot 16 graden behoorlijk laag voor de tijd van het jaar. Om 20.00 uur, het moment waarop twee minuten stilte wordt gehouden, ligt de temperatuur nog een graad of twee lager. Er wordt weinig wind verwacht.

Op Bevrijdingsdag gaat de temperatuur iets omhoog naar 13 graden op de Wadden tot zo’n 18 graden in het zuidoosten. Er is geen grote kans op een bui, “maar een enkele bui is op dit moment nog niet helemaal uit te sluiten”, aldus Weer.nl. De kans op een bui is het grootst in het zuiden van het land.