Explosief afgegaan bij woning in Amsterdam-Noord

Bij een woning aan de Diopter in Amsterdam-Noord is zondagavond een explosief afgegaan. Een persoon was in het pand aanwezig, diegene is niet gewond geraakt. De politie kan desgevraagd nog niets kwijt over het soort explosief dat is afgegaan.

Volgens een woordvoerder is de schade beperkt tot de woning zelf. De deur en de ramen zouden schade hebben opgelopen.

De politie is in het kader van het onderzoek op zoek naar een man van rond de twintig jaar, zo is te lezen in een melding op Burgernet. “Wat de rol van diegene is geweest weten we nog niet.”

Vrijdagavond vond ook al een explosie plaats in de straat. Een getuige meldt aan AT5 dat het nu gaat om dezelfde woning als toen.