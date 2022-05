Harbers: personeelsproblemen Schiphol niet zomaar op te lossen

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat noemt het “erg vervelend” voor de reizigers dat het weer zo druk is op Schiphol, maar denkt dat de problemen wel eens hardnekkig kunnen blijken. “Personeelstekort is een probleem wat breder speelt dan alleen in de luchtvaart, en wat zich niet 1, 2, 3 laat oplossen”, laat hij weten.

Het ministerie houdt “de situatie in de gaten”, en staat in contact met Schiphol, geeft de bewindsman aan. “Goed dat Schiphol in gesprek gaat met luchtvaartmaatschappijen om te kijken naar oplossingen om drukte voor komende weken en voor de zomervakantie te beheersen. Ik hou hierbij een vinger aan de pols.”

De problemen op het vliegveld worden veroorzaakt doordat er te weinig mensen aan het werk zijn om de passagiersstroom aan te kunnen. Het vliegveld heeft daarom geprobeerd om deze zondag te zorgen dat er 5800 mensen minder zouden vliegen, maar slaagde daar niet in. Intussen zijn de luchtvaartmaatschappijen geïrriteerd dat het vliegveld de reizigersstroom niet aankan. Brancheorganisatie IATA noemde de problemen eerder schandalig.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga windt zich ook op over de problemen op het vliegveld. “Schiphol had de drukte kunnen verwachten, maar reageert apathisch en vraagt reisorganisaties om dit weekend boekingen te annuleren en voor komende week zelfs helemaal geen nieuwe boekingen aan te nemen”, zei hij zaterdag in een verklaring.

Van Haga noemt Schiphol-directeur Dick Benschop lamlendig, en vindt dat die “met pek en veren” weg moet. Bovendien zou Harbers de verhoging van de zogenoemde havengelden die maatschappijen moeten betalen om dit jaar op Schiphol te mogen vliegen, moeten terugdraaien.

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis heeft een kijkje genomen op het vliegveld, blijkt uit een tweet die hij zondag verstuurde. Daar sprak hij naar eigen zeggen Nederlanders die in de rij stonden en bang waren dat ze hun vakantie zouden missen. “Vreselijke verhalen aangehoord” stelt hij erover.

Hij noemt het niet uit te leggen dat het vliegveld in Lelystad nog niet in gebruik is genomen terwijl de luchthaven wel klaar is. Volgens hem zou dat vliegveld Schiphol kunnen ontlasten door vakantiegangers over te nemen.

Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt gaat niet mee in die redenering. Het vliegveld in Flevoland kan maar een fractie van het aantal passagiers van Schiphol aan en zou bovendien dezelfde personeelsproblemen hebben als Schiphol, merkt Omtzigt op. “Op de Dag van de Arbeid, 1 mei, kun je wellicht stilstaan bij het feit dat er mensen zijn die voor het minimumloon de koffers uit de vliegtuigen halen”. Ze kunnen daar volgens Omtzigt slecht van rondkomen.