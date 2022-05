Magnitski-wetactivist Browder: Rutte was veel te slap voor Poetin

Activist en zakenman Bill Browder begrijpt niet waarom premier Mark Rutte niet veel eerder en veel harder heeft opgetreden tegen de Russische president Vladimir Poetin. Browder had gehoopt dat Nederland wetgeving zou steunen om mensenrechtenschenders en corrupte personen aan te pakken. Hij is ervan overtuigd dat Rutte om financiële redenen jarenlang treuzelde, zo zei hij in Buitenhof.

Buitenhof-presentator Twan Huys vroeg Browder naar een voorval in 2015, toen die net als Rutte in de talkshow Jinek zat. “Ik heb niet veel over de minister-president hier te zeggen”, zei Browder daarop.

De VVD-leider sprak zich destijds uit tegen een Nederlandse versie van de zogenoemde Magnitski-wet. “Dat vind ik verbijsterend”, zei Browder in Buitenhof. “MH17 is voor uw land wat 11 september is voor de Amerikanen. Hij had zó hard moeten optreden tegen Vladimir Poetin en dat deed hij niet. Hij heeft hem zelfs een dienst bewezen door de Magnitski-wet tegen te houden.”

“Ik ken de reden en dat is geld. Dollars en centen”, aldus Browder. De geboren Amerikaan, die tegenwoordig in het Verenigd Koninkrijk woont, vindt dat die situatie nog altijd voortduurt. “Het is een slecht bewaard geheim dat Nederland veel Russisch geld laat rondklotsen.” Hij verwees daarmee naar de activiteiten van Russische bedrijven in Nederland op onder meer de Zuidas.

Eind 2020 kwam er alsnog een Europese versie van de Magnitski-wet. Dat is volgens Browder te danken aan de Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en vooral Pieter Omtzigt (destijds CDA, inmiddels zelfstandig). Zij moeten volgens Browder “persoonlijk geprezen” worden voor de druk die zij hiervoor hebben uitgeoefend vanuit het Nederlandse parlement.

De wetgeving die er uiteindelijk kwam, was geïnspireerd op de Amerikaanse Magnitsky Act. Die werd vernoemd naar de Russische zakenman Sergej Magnitski die zich uitsprak tegen corruptie en mensenrechtenschendingen en in 2009 stierf in de gevangenis. Magnitski werkte voor Browder.