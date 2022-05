Moslims vieren Suikerfeest voor het eerst sinds 2019 als vanouds

Zondag is de laatste dag in Nederland van de islamitische vastenmaand ramadan. Zondagavond is daarmee de laatste iftar, de maaltijd waarmee tijdens de ramadan het vasten wordt doorbroken. Het einde van deze vastenmaand vieren moslims met Eid al-Fitr, ook wel het Suikerfeest genoemd. Het grote feest vol lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden kan dit jaar voor het eerst weer gevierd worden zoals gebruikelijk was voor de uitbraak van het coronavirus.

Moslims over de hele wereld moesten zich tijdens de ramadan tussen dageraad en zonsondergang onthouden van eten, drinken, roken en het hebben van seks.

Het exacte begin van zowel de ramadan als het Suikerfeest hangt samen met het zichtbaar worden van de eerste sikkel van de nieuwe maan en kan dus per locatie wat verschillen. Ook begint de vastenmaand elk jaar op een andere dag omdat de islamitische kalender een maankalender is. Zo’n maanjaar is elf dagen korter dan onze westerse jaartelling.