Özcan Akyol bedreigd, programma vanuit Hilversum gemaakt

Programmamaker Özcan Akyol wordt bedreigd en de politie Oost-Nederland onderzoekt die bedreigingen. Akyol verplaatste zaterdagnacht op last van de politie zijn radioprogramma Onze Man in Deventer en heeft dat vanuit de studio in Hilversum gepresenteerd. Normaal gesproken komt het programma live vanuit de woonkamer van zijn huis in het centrum van zijn woonplaats Deventer.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een aangifte ligt. De politie neemt de melding serieus. Welke aard de dreigementen hebben en waarover ze gaan kan de politie niet kwijt. Vanwege het onderzoek wordt terughoudend omgegaan met het verspreiden van informatie over de zaak.

Aan het begin van zijn programma zaterdagavond vertelde de 38-jarige programmamaker dat de “ernstige bedreigingen” gericht zijn aan hem, zijn gezin en de mensen met wie hij samenwerkt. Daarom leek het hem “verstandiger” de uitzending in Hilversum te maken.

Aan de NOS vertelt Akyol dat de bedreigingen zijn binnengekomen bij het AD, waar hij een column heeft. “Zij waren geschrokken en stapten naar de politie”, zegt hij. Akyol heeft meerdere malen met bedreigingen te maken gehad. Twee jaar geleden kreeg een man een taakstraf opgelegd nadat hij Akyol via Twitter met de dood had bedreigd.