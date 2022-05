Schiphol noemt drukte na dag met lange wachtrijen ‘beheersbaar’

Na een drukke zondag met lange wachtrijen noemt Schiphol de situatie beheersbaar. “De rijen lopen redelijk goed door. Als gevolg van de drukte zijn er vandaag geen nieuwe annuleringen bijgekomen”, aldus een woordvoerster van Schiphol aan het einde van de middag.

Schiphol streefde ernaar om het aantal passagiers zondag met 5800 te verminderen, maar dat is niet gelukt. De luchthaven was in gesprek met luchtvaartmaatschappijen over manieren om de stroom passagiers terug te dringen om zo de werkdruk bij het personeel op Schiphol te verlichten. “De oproep aan luchtvaartmaatschappijen om minder passagiers mee te nemen is op dit moment verder niet van toepassing, maar we sluiten het niet uit voor eventueel elders in het jaar als het echt niet anders kan en de nood hoog is”, aldus de zegsvrouw van de luchthaven.

Zondag werden zo’n 70.000 vertrekkende passagiers verwacht die door de beveiligingspoortjes moesten, 10.000 meer dan op zaterdag. Ook de komende dagen in de meivakantie blijft het druk. “We adviseren reizigers op Schiphol te zijn op de tijd die de luchtvaartmaatschappij aangeeft. Reizigers kunnen te maken hebben met vertraging. Tot 8 mei zullen per dag gemiddeld 174.000 reizigers van, naar of via Schiphol reizen.”

Op de vraag welke maatregelen Schiphol neemt om lange wachtrijen tijdens toekomstige vakantieperiodes te voorkomen, antwoordt de Schiphol-woordvoerster: “We hebben afgelopen tijd ons best gedaan om personeel te werven. Dat blijven we doen de komende tijd. We zijn begonnen met het evalueren van de meivakantie en werken hard aan een plan voor de zomer.”