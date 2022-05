Zeer grote brand uitgebroken in nieuwbouwpand Hellevoetsluis

In een nieuwbouwpand aan de Amnesty Internationallaan in Hellevoetsluis is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken. Het gaat om een pand dat nog in aanbouw is. “Er is veel zwarte rook zichtbaar”, zo meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Vanwege de rook, die richting Hellevoetsluis trekt, is een NL-Alert verstuurd. “Blijf daarom binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit”, aldus de veiligheidsregio.

De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt, ook uit omliggende plaatsen. “Om ondersteuning te krijgen bij het winnen van de hoeveelheid water die nodig is om de brand te bestrijden zijn er meer hulpdiensten ter plaatse gevraagd”. De veiligheidsregio roept mensen op hulpdiensten de ruimte te geven.

