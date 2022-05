Dit zijn de belangrijkste trends voor een lenteklaar huis

Interieurtrends; ze komen en gaan. Elk jaar zijn er nieuwe trends die jouw huis een compleet nieuw karakter kunnen geven. Bovendien krijgt niet alleen je huis een nieuwe look, ook ga je er zelf opnieuw van stralen. Zeker als de lente is begonnen heb je zin in vernieuwing en een opfrissing van je huis. Des te meer reden om juist nu de trends nauwlettend in de gaten te houden. Drie trends voor je op een rijtje om je interieur op te fleuren:

1. Duurzaam is dé trend

Het mag duidelijk zijn dat de energierekening niet lager is geworden de afgelopen tijd. Je huis duurzaam inrichten is dus helemaal een trend van nu, maar ook een trend die waarschijnlijk tijdloos is. Dat wil je! Bovendien kun je door te investeren in duurzaamheid op jouw manier bijdragen aan het verbeteren van de wereld. Maar hoe doe je dat precies in je eigen huis?

Je kunt hierbij denken aan zonnepanelen, led lampen of het beter isoleren van je huis. En kies bijvoorbeeld voor duurzame meubels of ga voor tweedehands. Dat werkt ook als een trein! Bovendien werkt het ook altijd goed om veel groen toe te passen in je huis. Plaats dus hier en daar een mooi plant of een sierlijk boeket. En ook droogbloemen zijn helemaal van nu; de perfecte oplossing als je niet na één of twee weken je mooie boeket wil weggooien.

2. Gebruik kleur in je interieur

Kleurgebruik is een thema dat elk jaar nieuw elan aan je huis kan geven. Ook deze lente is er weer een pallet samengesteld door professionals waarop dé kleuren van nu staan. De lentekleuren bestaan dit voorjaar voornamelijk uit lichte en natuurlijke tinten. Frisse blauwe kleuren en rustige aardetinten als beige, bruin, taupe en terracotta zijn enorm populair op het moment, net zoals gedempte olijfgroene kleuren. Deze kleuren zorgen voor een rustgevende uitstraling waarbij je je op je gemak voelt. En denk ook eens aan een opvallende vloerkleur. Een vloer in de kleur taupe is namelijk niet ondenkbaar. Ook heel populair op dit moment is de kleur zwart. Waar voorheen witte kozijnen en hoge witte plinten er met kop en schouder bovenuit staken, zie je nu dat de zwart gelapt hout in opkomst is. Ook zwarte stalen deuren, zwart houten jaloezieën en zwarte stopcontacten zijn veel gevraagd.

3. Combineer stijlen

Industrieel is en blijft een populaire stroming en het combineren met een aardse of natuurlijke stijl zoals hout, zeegras of bamboe is al helemaal van nu. Door verschillende patronen, stijlen en materialen in dezelfde tinten te combineren, ontstaat er één geheel en een zachte (lente)-sfeer.Hout, jute, leer, katoen en linnen, het kan allemaal.

Het gebruik van natuurlijke tinten en materialen in je huis creëert een gevoel van rust. Bureaubladen of eettafels zie je dus ook steeds meer vervaardigd uit echt eiken of teak hout. Die natuurlijke kleuren gaan goed samen met bijvoorbeeld de jaloezieën van HXB.nl. Ook details zoals bakstenen, natuursteen of mos zijn populaire toevoegingen in je huis. Het zijn allemaal mooie, sprekende en natuurlijke materialen waarmee we ons deze lente zo graag omringen!