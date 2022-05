Flink meer bedden erbij voor Oekraïners, doel van 50.000 in zicht

Het aantal beschikbare bedden voor Oekraïners is sinds donderdag met bijna 2500 toegenomen. Daarmee komt het totaal aantal beschikbare bedden op 46.064. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid maandagmiddag publiceerde.

Gemeenten en het kabinet spraken begin maart af om zo snel mogelijk 50.000 opvangplekken te realiseren. Het aantal bedden dat nu beschikbaar is komt in de buurt van dit doel. Eerder gaf voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls aan dat het doel van 50.000 begin mei wordt gehaald. Van de beschikbare bedden zijn er nu 34.305 in gebruik.

Het aantal Oekraïners dat zich sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne registreerde in Nederland staat nu op 49.810. Vorige week waren dat er nog 47.930. Uit de cijfers blijkt dat veel Oekraïense vluchtelingen buiten de gemeentelijke opvang een plek hebben gevonden.