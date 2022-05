Maandag was druk, maar beheersbaar, volgens Schiphol

De grootste drukte op Schiphol is maandag achter de rug. Hoewel het net als de afgelopen dag druk was, was die drukte wel beheersbaar, laat de luchthaven weten. Ook voor dinsdag verwacht het vliegveld een vergelijkbare dag. “Het is nog steeds meivakantie, dus het blijft druk”, aldus een woordvoerster.

Dagelijks vertrekken en arriveren er deze week gemiddeld zo’n 177.000 reizigers op Schiphol. Daarbij zijn er verschillende piekmomenten, zoals ’s ochtends vroeg, maar ook het einde van de middag en aan het begin van de avond. Op verschillende momenten stonden er wel weer lange rijen op de luchthaven, maar de wachttijden liepen niet zo lang op als zaterdag en zondag.

Dinsdag geeft Schiphol-topman Dick Benschop een persconferentie over de problemen door drukte op de luchthaven. De afgelopen dagen hield de directie van het vliegveld zich op de vlakte.