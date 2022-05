OM legde tegen regels in zelf straffen op bij ernstige delicten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de afgelopen vijf jaar tientallen verdachten van ernstige zeden- en geweldsdelicten zelf een straf opgelegd, terwijl dat volgens de wet niet mag. Dit bevestigt een woordvoerder van het OM maandag na berichtgeving van Trouw. Het OM mag alleen zelf sancties opleggen bij lichtere vergrijpen.

In de afgelopen vijf jaar gaat het om 45 ernstige kwesties waarbij de officier van justitie zonder tussenkomst van een rechter zelf een straf heeft uitgedeeld. In 36 gevallen ging het om zware mishandeling en in de overige zaken om aanranding.

Een woordvoerder van het OM laat weten te onderzoeken hoe het kon gebeuren dat er toch dergelijke zogeheten strafbeschikkingen zijn opgelegd bij deze delicten. Een officier van justitie mag alleen een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal zes jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. Het gaat hier bijvoorbeeld om bedreiging, winkeldiefstal en vandalisme. Zo’n strafbeschikking is bijvoorbeeld een boete of taakstraf.

Deskundigen laten aan de krant weten kritisch te zijn. Zo zegt Marijke Malsch, hoogleraar empirisch-juridisch onderzoek aan de Open Universiteit, dat strafbeschikking oorspronkelijk was bedoeld als uitzondering op de regel voor bijvoorbeeld verkeersmisdrijven en eenvoudige delicten. Ze vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat er nu steeds meer is bijgekomen. “Je verkleint de positie van de rechter.”