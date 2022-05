Ook maandag nog drukke dag op Schiphol

Ook op maandag is het druk op Schiphol. De luchthaven waarschuwt passagiers andermaal rekening te houden met veel langere wachtrijen dan normaal. Vooral maandagmorgen wordt piekdrukte verwacht. Ook de rest van de dag is het druk en staan reizigers langer in de rij. De problemen hebben grotendeels te maken met personeelstekorten op de luchthaven.

Schiphol vroeg luchtvaartmaatschappijen voor afgelopen weekend vanwege de grote drukte om het aantal reizigers te verminderen. Op zaterdag lukte dat nagenoeg. Op zondag niet. Ook de komende dagen in de meivakantie blijft het druk. Schiphol waarschuwde al eerder dat reizigers te maken kunnen krijgen met vertragingen.

Reisbrancheorganisatie ANVR zei eerder zo snel mogelijk met Schiphol om de tafel te willen om te spreken over de problemen die er op de luchthaven zijn. De organisatie wil vooral weten hoe de zomervakantie wél vlekkeloos kan verlopen.