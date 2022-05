Opvanglocatie Ter Apel helemaal vol

De centrale opvanglocatie in het Groningse Ter Apel stroomt maandag helemaal vol. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat er maandagavond iets meer dan 2000 asielzoekers in het opvangcentrum zullen zijn. Het centrum heeft plek voor maximaal 2000 mensen, maar een woordvoerder verwacht dat er in de nacht van maandag op dinsdag wel voor iedereen plaats is in Ter Apel.

De maandagen zijn traditiegetrouw de dagen dat zich heel veel mensen melden bij de centrale opvanglocatie, aldus het COA. Het lijkt er daarom op dat de capaciteit deze week net voldoende zal zijn. Maar de behoefte aan meer opvangplekken blijft groot.

Komende week gaan noodopvanglocaties open in Kampen en Venray, aldus de woordvoerder. Daar is dan weer plaats voor driehonderd mensen. Het COA heeft dringend behoefte aan plaatsen waar vluchtelingen voor langere tijd kunnen wonen. In de 111 asielzoekerscentra in Nederland is geen plaats meer.