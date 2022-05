Pieter van Vollenhoven op 5 mei bij herdenking Wageningen

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is donderdag bij de viering van Bevrijdingsdag in Wageningen. Hij woont daar eerst de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 bij en kijkt daarna naar het Bevrijdingsdefilé. Daaraan doen nog enkele tientallen veteranen mee die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben gevochten. Zij worden vervoerd in authentieke legervoertuigen.

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) houdt een toespraak bij de Nationale Herdenking Capitulaties. Daarna legt burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen een krans bij het Nationaal Bevrijdingsmonument op het 5 Mei Plein, voor Hotel De Wereld, waar in 1945 werd onderhandeld over de capitulatie van de Duitsers. De plechtigheid eindigt met het hijsen van de acht vlaggen van de geallieerde landen en Nederland.

Direct na de vlaggenceremonie start het Bevrijdingsdefilé. Voor de coronapandemie uitbrak was er een plan om niet langer elk jaar een defilé in Wageningen te houden, maar daartegen stak een internationale storm van protest op. Aan het defilé doen behalve de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog nog ruim duizend veteranen mee die gevochten hebben in tal van VN-vredesmissies waaraan Nederland heeft deelgenomen. Tijdens het defilé is er speciaal aandacht voor militairen die in voormalig Nederlands-Indië hebben gevochten.