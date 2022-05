Universiteiten zien intimidatie Russische studenten en medewerker

Meerdere Russische studenten en een Russische wetenschapper van een universiteit zijn gebeld door mensen die zich identificeerden als de Russische overheid. Aan de gebelden werd gevraagd of ze de inval van Rusland in Oekraïne steunen, bevestigt koepelorganisatie Universiteiten van Nederland een bericht van het Financieel Dagblad. Volgens het FD bevestigen ook het ministerie van Onderwijs en de AIVD de incidenten.

De universiteiten hebben het over “enkele gevallen”. Er is geen landelijk overzicht van mensen die telefoontjes krijgen over hun Russische loyaliteit. In Nederland staan zo’n 1150 Russische studenten ingeschreven aan een universiteit. Daarnaast zijn er nog zo’n vierhonderd Russische medewerkers in Nederland.

Studenten en wetenschappers die worden bedreigd of geïntimideerd worden zo goed mogelijk geholpen, zegt de koepelorganisatie. Zo kunnen mensen hulp krijgen bij het doen van aangifte, of krijgen ze een sociaal vangnet aangeboden binnen de universiteit. In sommige gevallen kan melding worden gedaan bij de AIVD.

Het Financieel Dagblad laat in de krant anoniem een Russin aan het woord over het telefoontje dat zij ontving. Volgens de vrouw was de man die haar belde wel vriendelijk, maar ervoer ze het gesprek als “een beetje intimiderend”. Hij vroeg waarom ze een Oekraïense vlag had geplaatst op Facebook.