Weer meer strafpunten uitgedeeld aan beginnende automobilisten

Opnieuw hebben meer beginnend automobilisten een strafpunt op het rijbewijs gekregen, zo bevestigt het Openbaar Ministerie maandag na berichtgeving van BNR. Vorig jaar ging het om 8834 automobilisten, tegenover 7200 in 2020. Het aantal beginnende bestuurders met een strafpunt stijgt een aantal jaren “consequent”, aldus een woordvoerder van het OM. Zo ging het in 2018 bijvoorbeeld nog om 5383 automobilisten en in 2019 om 6196 bestuurders.

Er is geen directe oorzaak aan te wijzen voor de jaarlijkse stijging. Volgens het OM kan het bijvoorbeeld wel zijn dat automobilisten vaker snelheidsovertredingen hebben gemaakt omdat er, als gevolg van de coronamaatregelen, minder files waren. Ook kan de verlaging van de maximumsnelheid hebben geleid tot meer overtredingen.

De cijfers zijn nog niet definitief, meldt het OM wel. Zo kunnen bestuurders die een strafpunt hebben gekregen zich nog verzetten.

Strafpunten voor jonge bestuurders worden meestal gegeven bij snelheidsovertredingen, bumperkleven en gevaarlijk rijgedrag. Bij twee strafpunten moeten jonge bestuurders opnieuw rijexamen doen.