Zes universiteiten krijgen 142 miljoen euro voor onderzoek

Wetenschappers aan zes Nederlandse universiteiten krijgen in totaal ruim 142 miljoen euro om tien jaar lang “baanbrekend onderzoek” te kunnen doen. Het programma Zwaartekracht deelt het geld uit aan zeven onderzoeksprojecten. De financiering is afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De bedoeling is dat de onderzoekers “multidisciplinair samenwerken” en “meedoen in de wereldtop”. Het gaat bijvoorbeeld om een onderzoek naar de werking van hersenen en een project om stress in het dagelijks leven te volgen en reduceren.

De Radboud Universiteit in Nijmegen, Erasmus Universiteit in Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven en Vrije Universiteit Amsterdam hebben allemaal geld ontvangen voor een onderzoeksproject. De Universiteit Utrecht kreeg voor twee projecten financiering.

Minister Robbert Dijkgraaf stelt dat rust en ruimte essentieel zijn om mee te doen aan onderzoek “van internationaal topniveau”. Hij zegt met de financiering langetermijnperspectief te willen bieden voor de onderzoeksgroepen.