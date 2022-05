In Zeewolde zijn meerdere appartementen uit voorzorg ontruimd nadat een man “met verward gedrag” in de omgeving van de woningen bedreigingen heeft geuit. Er is mogelijk sprake van ontploffingsgevaar, meldt de politie dinsdag.

Het incident gebeurde aan de Cumulus in de Flevolandse plaats. De omgeving is afgezet. Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig.