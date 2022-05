Geen slachtoffers bij grote brand in portiekflat Dordrecht

Bij de grote brand in een portiekflat aan de Troelstraweg in Dordrecht zijn geen slachtoffers gevallen, laat burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff via Twitter weten. Wel kunnen de bewoners van zestien woningen niet meer terug naar hun huizen. De gemeente regelt opvang, aldus Kolff.

Dinsdag rond 20.00 uur rukte de brandweer met meerder voertuigen uit voor een grote brand in de flat. Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid meldde dat die was ontstaan op een balkon en vervolgens was overgeslagen naar het dak. Woningen werden ontruimd.

Ruim een uur na het uitbreken van de brand lijken de vlammen onder controle en wordt er nageblust. Voor het blussen werd onder meer een hoogwerker ingezet. Mensen in de omgeving werd door de brandweer aangeraden uit de rook te blijven en wie overlast ervoer werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Kolff spreekt op Twitter van een heftige situatie voor de bewoners, “de schrik zal er goed inzitten”. Hij zal dinsdagavond langsgaan om met de bewoners en hulpdiensten te spreken.