Horeca en politie zien sterke toename diplomafraude door portiers

De politie en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) zien een “buitensporige toename” van diplomafraude door horecaportiers. Bij controles door de politie blijkt een deel van de portiers te beschikken over vervalste diploma’s.

Voor de coronacrisis waren er twee tot drie fraudegevallen per jaar. “De afgelopen zes weken is dat aantal geëxplodeerd. We hebben in deze korte periode al vijftien gevallen met vervalste diploma’s gehad”, zegt Ricardo Eshuis, directeur van de SVH.

Aan mensen met deze vervalste diploma’s zijn ten onrechte beveiligingspassen afgegeven waarmee ze zich als gecertificeerd portier bij de deur voordoen. “Dit leidt tot onveilige situaties en problemen voor horeca-eigenaren, omdat de fraudeurs niet over de vereiste vaardigheden en papieren beschikken”, aldus de SVH.

Sinds de heropening van de horeca onlangs is er volgens de SVH een grote vraag ontstaan naar horecaportiers om evenementen en uitgaansavonden in de horeca in goede banen te leiden.

De directeur vermoedt dat er onder de 1400 actieve gediplomeerde portiers zich nog een aantal fraudeurs bevindt. “Daarom is de politie van plan om met terugwerkende kracht verder onderzoek te doen.”

Eshuis betreurt het stijgende aantal fraudeurs. “Vanuit SVH vinden we het jammer dat dit moet, maar we willen in samenwerking met de politie echt voorkomen dat horecaondernemers de dupe worden van frauderende portiers. We willen bovenal veiligheid voor alle gasten tijdens een avond uit.”