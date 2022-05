Meer gemeentelijke sportvelden zonder bestrijdingsmiddelen

Ruim driekwart van de gemeenten heeft vorig jaar geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt op grassportvelden. In 2020 was dit nog ongeveer de helft. Dat meldt het Mulier Instituut voor sportonderzoek in Utrecht.

“Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken, wil bijna 90 procent dit gebruik terugdringen”, constateert de organisatie.

Gemeenten hebben wel behoefte aan ondersteuning bij het milieuvriendelijk beheer van grassportvelden, in de vorm van informatie, uitwisseling van ervaringen en een stappenplan.

Voor het Mulier-onderzoek werd een onlinevragenlijst naar alle gemeenten in het land gestuurd. Deze werd 116 keer ingevuld.