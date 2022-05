Nationale kinderherdenking: duizenden kinderen staan op 4 mei stil bij noodzaak vrijheid

De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Op woensdag 4 mei aanstaande staat de Nationale Kinderherdenking (NKH) hierbij stil. De herdenking voor, door en met kinderen is voor de zevende keer bij Madurodam met 5000 aanwezigen en wordt live uitgezonden op www.nationalekinderherdenking. nl en Omroep West. Inmiddels is duidelijk: de Nationale Herdenking op de Dam en de Nationale Kinderherdenking in Madurodam zijn complementair aan elkaar.

De NKH geeft kinderen de mogelijkheid om op hun eigen manieren te herdenken en stil te staan bij het belang van vrijheid. Niet alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vredesmissies worden tijdens de NKH herdacht, maar ook kinderen die een hedendaagse oorlog hebben meegemaakt krijgen de gelegenheid om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Op deze manier maken we duidelijk: aan vrijheid moet je blijven werken. Dit jaar kiest de NKH voor een nieuwe vertelvorm om zo nog beter bij de belevingswereld van kinderen en jongeren aan te sluiten. Tijdens de herdenking doen zowel het publiek als kijkers thuis mee aan de interactieve film ‘De onmogelijke keuzes van Daan’. Zo worden zij uitgedaagd om keuzes te maken over oorlog en vrijheid.

Programma NKH

Door de herdenking live uit te zenden kunnen families en kinderen vanuit het hele land aan de herdenking deelnemen. Tijdens de herdenking wordt de interactieve film ‘De onmogelijke keuzes van Daan’ in delen uitgezonden, met verschillende keuzemomenten. Daarnaast herdenken we met zang, dans en toneel. De 12-jarige Markiian uit Kyiv deelt zijn oorlogsverhaal uit Oekraïne, nu twee maanden geleden. Om acht uur volgen de twee minuten stilte, waarmee we kinderen de Nederlandse traditie van het gezamenlijk twee-minuten-stil-zijn als eerbetoon meegeven. De taptoe wordt gespeeld door de 17-jarige Roas Kuipers uit Friesland. Daarna worden er kransen gelegd en is er een speciaal eerbetoon, bedacht en uitgevoerd door kinderen.

Interactieve film: de onmogelijke keuzes van Daan

Met de inleving in een fictieve oorlog waarbij kinderen worden uitgedaagd tot nadenken, m-aakt de NKH oorlog invoelbaar in deze tijd. De bijzondere productie van de interactieve film ‘De onmogelijke keuze van Daan’ laat kinderen meeleven met de hoofdrolspelers en laat ze nadenken over hun eigen keuzes.

We leven mee met de hoofdrolspelers Daan, Yara, Milan en Storm. De vier kinderen komen in een oorlog terecht in deze tijd, in hun eigen wijk, hier in Nederland. De hoofdvraag die aan hen gesteld wordt, is; stel je voor het is hier in Nederland oorlog, wat zou jij dan doen? Om kinderen te laten beseffen dat elke keuze gevolgen heeft. Bekijk hier de trailer.

Afhankelijk van de keuze van de kijker, ontwikkelt het verhaal zich verder. Drie keuzemomenten met acht verschillende uitkomsten. Elke keuze kan het verschil maken tussen vrijheid en onvrijheid en heeft dus een andere afloop. De hele interactieve film is nu al op de website van de NKH te bekijken.