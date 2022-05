OM looft 75.000 euro uit voor gouden tip die leidt naar Bolle Jos

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag de 30-jarige Jos Leijdekkers, bekend onder de bijnaam Bolle Jos, op de Nationale Opsporingslijst geplaatst vanwege cocaïnehandel en geweld. Ook wordt een beloning van 75.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding.

Leijdekkers wordt door justitie gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland en België. “Daarnaast is hij vermoedelijk betrokken bij zeer ernstige gevallen van excessief geweld, waaronder de verdwijning en dood van Naima Jillal.”

Jillal verdween op 20 oktober 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. Uit onderschepte berichten die verstuurd zijn met pgp-telefoons (pretty good privacy) komt volgens het OM naar voren dat Leijdekkers “een rol heeft gespeeld en zelfs verantwoordelijk is voor de verdwijning van Jillal”.

Op een telefoon, die in beslag is genomen in het Marengo-onderzoek, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is, heeft de politie foto’s gevonden van een vrouw die vermoedelijk Jillal is. Uit de foto’s blijkt dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is.

Leijdekkers zou volgens het Openbaar Ministerie betrokken zijn bij de invoer van grote partijen cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Uit de onderschepte berichten van de gekraakte communicatiedienst Sky-ECC rijst ook de verdenking dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud.

Bolle Jos verblijft vermoedelijk al langere tijd niet meer in Nederland. Tot voor kort bestond het vermoeden dat hij in Turkije verblijft. Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de plaatsing van Leijdekkers op de Nationale Opsporingslijst.