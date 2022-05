Ondernemers woensdag bijeen om ingrepen Halsema op Wallen

Ondernemers in Amsterdam zijn niet blij met maatregelen die burgemeester Femke Halsema vrijdag aankondigde om de drukte en overlast in het Wallengebied te beteugelen. Toestemming voor terrasuitbreidingen is daar vanaf komende vrijdag ingetrokken. De ondernemers komen woensdag bijeen om zich te beraden op de situatie en om af te stemmen hoe hiermee om te gaan. “Er zijn ondernemers die zo boos en teleurgesteld zijn dat ze willen procederen”, aldus een woordvoerster van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dinsdag.

Andere aangekondigde maatregelen zijn een uitbreiding van een alcoholverbod, vervroegde sluitingstijden, meer crowdmanagement met afsluiting van het gebied en meer maatregelen tegen straatdealen. De tijdelijke terrasuitbreidingen werden toegestaan om horecaondernemers tegemoet te komen in coronatijd. Nu worden ze ingetrokken omdat die “met het aanbreken van het zomerseizoen en de terugkeer van de toeristische druk de bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte onder druk komen te staan”.

De KHN-woordvoerster noemt de maatregelen die “naar schatting zo’n vijftig horecaondernemers” treffen in het gebied (een groot deel van de Burgerwallen-Oude Zijde en de gehele Nieuwmarkt) “vreemd”. “Dat er nu weer meer mensen zijn in dat gebied komt niet uit de lucht vallen, dat kon je verwachten. Verder zien we geen relatie tussen de drukte en de terrassen, omdat mensen daar gewoon rustig zitten en wat drinken.”

Zij stelt verder dat ondernemers hebben ge├»nvesteerd in extra meubilair en personeel en dat ze hiervan niet de dupe mogen worden. “Verder is het daar ook vaak erg rustig, bijvoorbeeld op zaterdagochtend of doordeweekse dagen. Eventuele maatregelen zou je in een beperkt gebied moeten treffen en bijvoorbeeld vanaf 20.00 uur.”

Volgens de KHN heeft Halsema ondernemers gevraagd mee te denken over mogelijke alternatieve maatregelen. “De vraag is wel of de ondernemers er nog vertrouwen in hebben en of die ruimte er wel is. De kaders zijn immers zonder enige afstemming al zo duidelijk gesteld dat dat weinig hoopvol is. Dat zijn onder meer vragen die woensdag op tafel liggen.”