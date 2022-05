Opvang op legerplaats Harskamp blijft tot eind augustus open

De opvanglocatie voor gevluchte Oekraïners op legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp in de gemeente Ede blijft tot eind augustus open. Dat is drie maanden langer dan de bedoeling was. Als het nodig is bespreekt Ede in juli een optie tot nogmaals verlengen met terreinbeheerder Defensie.

Op de legerplaats was sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak plaats voor 950 mensen. Dat aantal wordt nu teruggebracht naar maximaal 560, omdat het heel erg druk is op het terrein. Ede wil van Harskamp vooral een gezinslocatie maken. Gezinnen krijgen elk een eigen ruimte. Voor kinderen is onderwijs geregeld.

Op de Harskamp wonen op dit moment ook stellen en alleenstaanden. Voor hen zijn geen eigen ruimtes beschikbaar. Daarom wordt ernaar gestreefd om deze groepen door te laten stromen naar andere locaties, aldus de gemeente.