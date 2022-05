Uslu: bedreiging van en agressie tegen journalisten ‘onacceptabel’

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media noemt het “onacceptabel” dat journalisten in Nederland steeds vaker te maken krijgen met bedreiging en agressie en zich daardoor onveilig voelen. “De vrije journalistiek is een van de slagaderen van onze open samenleving en democratische rechtsstaat.”

Dat stelt Uslu in reactie op de sterke daling van Nederland op de internationale ranglijst van persvrijheid, die is opgesteld door Reporters Sans Frontières (RSF). Nederland is daarop met 22 plaatsen gedaald naar de 28e plek.

“Dat de persvrijheid in Nederland onder druk staat, is een zorgwekkende ontwikkeling die we al langer zien. Onze journalisten krijgen steeds vaker te maken met bedreiging en agressie, en voelen zich vaker onveilig”, zegt staatssecretaris Uslu. Mede daarom steunt haar ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Justitie en Veiligheid het project PersVeilig, stelt de bewindsvrouw.

Dat project helpt journalisten om agressie te voorkomen, geeft hen tips over hoe te werken tijdens rellen en informatie over wat te doen na een bedreiging. PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Genootschap van Hoofdredacteuren, politie en het Openbaar Ministerie.

Uslu overlegt daarnaast met deze partijen over de invulling van het kabinetsvoornemen om voor een veilig klimaat te zorgen waarin journalisten hun “belangrijke werk” kunnen doen. “Daarin nemen we ook de bevindingen uit dit rapport mee.”